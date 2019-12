Klanten fourniturenwinkel Oss haken kerstbomen: 'Duizend lapjes, drie maanden werk’

Osse raad keert zich tegen windpark Stijbeemden:’Niet opdraaien voor hele regio’

9:04 OSS - In de Osse gemeenteraad is onvoldoende draagvlak voor een windpark tussen Ravenstein en Haren. Na de SP keert ook de VDG zich tegen project Stijbeemden, bestaande uit negen molens met een tiphoogte van 240 meter. VDG wil alleen nog meedenken over een enkele rij grote molens in de Lithse polder.