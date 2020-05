Klapband op A2 door overbeladen aanhanger, meerdere boetes voor Osse bestuurder (35).

Achtervol­ging op A59: Bossche­naar (26) reed veel te hard

14:27 OSS/ROSMALEN - De politie heeft zondagavond rond 21.00 uur na een achtervolging een 26-jarige man uit Den Bosch op de Deken van Roestellaan in Rosmalen aangehouden. Hij reed veel te hard, haalde rechts in, hinderde bij het onderzoek en was in bezit van harddrugs. Hij zit vast en moest zijn rijbewijs inleveren.