Klapper op de transfermarkt: van Oss naar United!

Ik gun de voetballers van harte een kerstvakantie, en die paar weken zonder wedstrijden overleef ik ook wel, maar dat midden in het seizoen de transfermarkt ineens weer open gaat, is me als TOP-supporter een doorn in het oog.

De eerste seizoenshelft was een prachtige in het Frans Heesenstadion. Met de relatief beperkte middelen die trainer Klaas Wels tot zijn beschikking heeft, staat er een selectie met een voor de Nederlandse velden onorthodox speelsysteem, waarin elke speler een taak heeft die hem op het lijf geschreven is. Het optimaal renderen heeft een even prachtige als welverdiende vijfde plaats opgeleverd. En dan is het nu maar hopen dat vermogende clubs niet met geld gaan smijten, om hoogvliegers als Huseyin Dogan en Bryan Smeets weg te kapen. Want haal één speler uit basiself weg, en het is onzeker of we ditzelfde TOP na de winterstop nog terugzien.