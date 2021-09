Klassieke Frazer Nash uit 1935 pronkstuk op veiling voor het goede doel na Wolf Rally Oss

De route is nog geheim maar de stoet komt na de start in elk geval door de Molenstraat en rijdt ‘s middags nog een keer door het Osse centrum. Voor de rally staan Porsches, Mercedessen, Maserati's en Ferrari's ingeschreven, maar ook een Tempo Matador bestelwagen uit 1962. Een van de deelnemers rijdt de tocht van 250 tot 300 kilometer in een Frazer Nash, een klassieke auto uit 1935. Die auto is aangeboden voor de veiling, die na de rally plaatsvindt bij de Bierbrouwerij Oijen. Vanwege de coronaregels is de veiling niet openbaar toegankelijk maar meebieden kan online of via de telefoon. Veilingmeester is net als vorig jaar de Osse centrummanager Jack van Lieshout.