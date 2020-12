Klassieke Opel Ascona van 37 jaar oud gaat in vlammen op voor stoplicht in Oss

Heidense koortsboom uit duister verleden keert anno 2020 terug als wensboom

23 december OSS - Het is een mystieke plek, ook al is het niet de oorspronkelijke locatie waar Oss eeuwenlang zijn gewijde levenswater putte. Het Willibrordusputje was de christelijke invulling van een heidense locatie, waar een oude eik de hoofdrol speelde. Anno 2020 wordt een stukje van deze vergeten geschiedenis nieuw leven ingeblazen.