Klauteren, klimmen en springen met Monkey Moves in Oss

,,Loop als een grote beer, stamp als een olifant, sluip als een tijger.” Samen met vier dreumesen start Wilger zaterdagochtend in het Horzpark in Oss de Monkey Moves les met een vrolijke, energieke dans. Op het grasveld voor hen is een parcours uitgelegd met kleurrijke attributen waar de kinderen overheen kunnen klauteren, zich onderdoor kunnen manoeuvreren of aan kunnen hangen.

De tweeënhalf-jarige Ties kiest meteen voor de grote gymnastiekmat, met de afbeelding van een eiland erop, waar je overheen kunt springen. Moeder Tamara van de Wiel kijkt glimlachend toe hoe haar man Thiérry de kleine sporter over het parcours helpt. ,,Het eerste wat Ties zegt als hij ’s ochtends opstaat is ‘apie aan’”, vertelt ze, doelend op het paarse Monkey Moves tenue dat hij draagt. ,,Hij heeft het hier echt naar zijn zin.”

Bewegen

Ties is een van de kinderen die door de Monkey Moves lessen op een speelse manier kennismaakt met veelzijdig bewegen. Waarbij uitgegaan wordt van het wetenschappelijk model ASM (Athletic Skills Model), waarbij zowel motorische als cognitieve ontwikkeling wordt gestimuleerd. ,,Bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, niet alleen fysiek maar ook mentaal”, vertelt Tijssen (42), multisport docent en franchisenemer van Monkey Moves in Oss en Ravenstein. In mei begon hij met Monkey Moves waarmee hij verschillende groepslessen voor kinderen tussen de anderhalf en negen jaar verzorgt.

Volledig scherm Monkey Moves organiseert Dreumesgym. Ties doen zijn best, geholpen door papa Thiérry van de wiel. Foto: THOMAS SEGERS / Van Assendelft © Van Assendelft

Met groepen niet groter dan vijftien kinderen leert hij de, door de organisatie genoemde ‘apekoppies’, beter bewegen. En dat is nodig stelt Tijssen. ,,Je ziet dat de motoriek van kinderen op de basisschool achteruit is gegaan, zo zijn er onder andere meer blessures. Op de juiste manier bewegen zorgt voor betere fysieke fitheid, verhoogde concentratie en onder andere sociale vaardigheden.” Daarbij staat het kind als individu centraal. ,,De lessen zijn niet competitief zoals je in veel sporten ziet, het gaat hier om persoonlijke ontwikkeling. Waarbij we uitgaan van plezier, motorische en cognitieve vaardigheden ontwikkelen en werken aan onder andere zelfvertrouwen.”

Ontdekken

Een manier van sporten die enthousiast wordt ontvangen door de dreumesen die zaterdagochtend over het parcours rennen. Vol zelfvertrouwen klimmen ze, met ondersteuning van hun ouder, over het klimtouw, klauteren ze door hoepels en maken ze voorzichtig de eerste halve koprollen op de gymnastiekmat. Tijssen: ,,Kinderen maken in de lessen kennis met 11 verschillende sporten en kunnen zo zelf ontdekken wat bij ze past.”

Iets dat Tamara ook aansprak aan de lessen, daarnaast ziet ze haar zoon er door opleven. ,,In het begin was hij nog verlegen en afwachtend. Nu, een paar weken later, rent hij overal vol zelfvertrouwen op af. Dat is heel mooi om te zien.”