Kledingbank voor minima Bernheze gaat verder in Nistelrode

NISTELRODE/HEESCH - De in Heesch opgestarte kledingbank gaat verder in Nistelrode. Het prille burgerinitiatief voor hulp aan armen kan zeker acht maanden terecht in de vroegere dokterspraktijk.

De vrijwilligers hopen in deze periode uit te groeien tot een blijvende voorziening voor hulpbehoevende inwoners van álle kernen van Bernheze. Met de gemeente zijn gesprekken gestart over ondersteuning, zegt spilfiguur Heidi van Lokven.

De kledingbank begon 1 november min of meer vanuit het niets, samen met een speelgoeduitgifte en als een tijdelijke actie. Van Lokven wist wel dat er behoefte zou zijn aan gratis winterkleren en decembercadeaus. Want ze verzorgt al sinds 2015 voedselpakketten en kent zo de wensen van mensen die in stille armoede leven.

Een blijvertje

In de feestzaal van voormalig restaurant De Waard, aan de Kerkstraat in Heesch, bleek het initiatief ook op een andere manier aan te spreken. Veel mensen kwamen er speelgoed of kleding brengen. Zo ontstond het idee om van de kledingbank een blijvertje te maken: ,,Speelgoed doen we niet, dat zou te veel ruimte kosten.’’

Ruimte blijft sowieso een lastig punt. In De Waard, dat binnenkort plaats maakt voor appartementen, mocht de kledingbank enkele maanden gratis zitten. Nu gaat hetzelfde gebeuren in de vroegere huisartsenpraktijk aan de Tramstraat in Nistelrode.

Dringend op zoek

Ook dit pand moet uiteindelijk wijken voor woningbouw. In afwachting daarvan mag de kledingbank er zeker tot 1 oktober in, van eigenaar Jos van Kessel. ,,Zijn vrouw had gelezen dat wij dringend op zoek waren naar een andere ruimte’’, weet Van Lokven.

Ze is dankbaar en hoopt dat er na dit tweede tijdelijke adres een definitieve vestigingsplek komt voor de kledingbank. Die is alvast 't Bernhezer Pakhuys gedoopt en komt los te staan van Eten Over Bernheze, de voedselhulp van Van Lokven. De gekozen nieuwe naam is een knipoog naar de flinke voorraad kleding: ,,We hebben al vierhonderd dozen ingepakt en verhuisd.’’

Uit alle kernen

De laatste openstelling in Heesch is komende zaterdag. De eerste in Nistelrode volgt op 14 februari. Daar wil ‘t Bernhezer Pakhuys elke maandag van 10 tot 13 uur en welke woensdag van 18 tot 20 uur open gaan, plus eenmaal per maand op zaterdag. Van Lokven hoopt daar mensen uit alle kernen van Bernheze te kunnen helpen: ,,In Heesch zagen we vooral statushouders en we willen er voor iedereen zijn.’’

Het vervoer tussen de diverse kernen is één van de gespreksonderwerpen met de gemeente. Ook hoopt Van Lokven op wat geld: ,,Voor sokken en ondergoed, want die dingen geef ik liever niet tweedehands door.’’