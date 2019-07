Kledingzaak Mencave Oss failliet verklaard, curator hoopt op nieuwe huurder

Osse familie Beck vanuit Spanje na verwoesten­de brand: ‘We weten ons geen raad’

13:17 OSS - Een kapitale, rietgedekte villa in de bossen tussen Oss en Heesch is dinsdagnacht helemaal in de as gelegd. De bewoners vertoeven op vakantie in Spanje. ‘Het is hier een en al ellende’, zegt de eigenaar aangedaan.