Kledingzaak The Sting vertrekt uit het Osse centrum

Versterkte construc­tie behoedt rondeel Ravenstein niet van vernieling door koperdie­ven

22 oktober RAVENSTEIN - Voor de tweede keer dit jaar en minimaal de vijfde keer in de afgelopen jaren is het noordwestelijke rondeel aan de Maasdijk in Ravenstein vernield. Opnieuw is een poging gedaan om het koperbeslag op het verdedigingswerk weg te halen. En opnieuw leverde het de dieven weinig op, maar is de aangerichte schade groot.