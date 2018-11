Kleidonk al weken in de greep van uitzendingen ‘Boer zoekt prins‘

Buren van whiskysto­ke­rij in Nistelrode willen dat hele regio oordeelt over plan

7:53 NISTELRODE - Ook Oss, Uden en Landerd moeten zich uitspreken over het plan voor een whiskystokerij in Nistelrode, gemeente Bernheze. Dat vinden tegenstanders: ‘Dit past niet in stilte- en natuurgebied De Maashorst’.