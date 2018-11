Klein wild kan straks onder de Cereslaan in Oss door

UPDATE Automobi­list laat hardloper bewuste­loos achter in Herpen na aanrijding, betreffen­de auto is Hyundai Tucson

10:34 HERPEN - Een hardloper is zondagmiddag aangereden door een auto op de Hartogstraat in Herpen. Hij is doorgereden en heeft de hardloper bewusteloos achtergelaten. Daarbij is de auto zijn buitenspiegel verloren. Doordat het bericht veel is gedeeld op Facebook weet de politie nu vrijwel zeker dat het om een Hyundai Tucson gaat.