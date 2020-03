‘Klein ziekenhuis’ Ceres opent z'n deuren in hart van de coronastorm

Een paar inderhaast opgeblazen ballonnen die her en der zijn opgehangen. Dat is alle frivoliteit die aangeeft dat er iets te vieren valt in het gebouw op de hoek van de Cereslaan en Bosschebaan in Heesch. Gezondheidscentrum Ceres heeft zijn deuren geopend. Maar in het midden van de coronacrisis is er niemand die behoefte heeft aan festiviteiten rond dit heuglijke moment. ,,Misschien dat we deze zomer of daarna nog een feestelijke opening doen. Het hangt er helemaal vanaf wanneer de epidemie onder controle is”, vertelt Loek van Cruchten, een van de huisartsen die zijn praktijk naar Ceres verhuisde.