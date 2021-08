Kleine en grote kermis in Oss geopend: ‘Fantastisch, maar in centrum blijft best’

,,Wij hebben voor het mooie weer gezorgd, de rest is aan jullie", grapte wethouder Thijs van Kessel (VVD) donderdag bij de opening van de nostalgische kermis in het Osse Jan Cunenpark. Dat lieten de kinderen zich geen twee keer zeggen. Ze gingen direct fanatiek op zoek naar de kermis-euro's die in het park verstopt waren. Hun enthousiasme was de wethouder vorig jaar al niet ontgaan. ,,We hebben echt zóveel positieve reacties gekregen op deze kleine kermis, dat we er niet onderuit kunnen om hier een vervolg aan te geven.”