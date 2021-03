Kleine haven Ravenstein kan na baggerwerk weer grote jachten ontvangen

Geitenhou­der Herpen boekt pyrrusover­win­ning bij rechtbank

4 maart DEN BOSCH/HERPEN - De familie Van de Ven uit Herpen is weinig opgeschoten met het dagen van de gemeente Oss voor de rechter. Van de Ven ging in beroep tegen het besluit van de gemeente om een aanvraag voor uitbreiding van de veestapel aan de Wooijstraat buiten behandeling te stellen. De familie is weliswaar in het gelijk gesteld, maar aan de feitelijke situatie verandert niets.