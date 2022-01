‘Kleine VanderLande’ verlaat Beneden-Leeuwen en komt met 40 mensen naar Oss

BrabantWo­nen wil in gesprek met klagende bewoners Verzetshel­den­wijk Oss

OSS - Woningcorporatie BrabantWonen wil graag op korte termijn in gesprek met de bewoners die allerhande klachten hebben over de renovatie van hun huurhuizen in de Osse Verzetsheldenwijk. Bedoeling van het gesprek tussen bewoners en BrabantWonen is om een oplossing te vinden voor de opgetreden schadegevallen. De bewoners willen alleen met BrabantWonen spreken indien hun juridisch adviseur daarbij aanwezig is.

