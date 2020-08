Kleiner ‘Effe noar Geffe’ houdt stropoppen even groot

,,Maar we willen wel onder de aandacht blijven en iedereen laten zien dat we er nog zijn’’, verklaart voorzitter Chrisjan van Dinther als zaterdagmiddag pal naast snelweg A59 het traditionele stropoppendorp verrijst.

Volgend jaar groot uitpakken

Het metershoge boertje en het boerinnetje staan er weer, net als de molen. Afwijkend is de ondertitel. In plaats van een datum lezen voorbijgangers nu ‘Effe noar 2021'. De boodschap mag duidelijk zijn: volgend jaar hoopt Geffen weer groot uit te kunnen pakken.

Er was geen enkele twijfel om de poppen dit coronajaar op te richten, vertelt Van Dinther: ,,Iedereen in het dorp is toch wel trots op Effe noar Geffe en dat willen we ook nu laten zien. En de vrijwilligers van het stropoppendorp doen het graag. Voor hen is het ook zoiets als een dagje carnavalswagens bouwen, maar dan in de zomer.’’