Kleiner maar fijner schoolplein voor ROC De Leijgraaf in Oss

Herpen heeft een prachtige nieuwe school, daar is iedereen het over eens

22 oktober HERPEN - De nieuwbouw is sinds het nieuwe schooljaar weer in gebruik, toch werd daar vrijdagmiddag - net voor de herfstvakantie met een feestelijk moment - nog even bij stilgestaan in Herpen. Personeel en leerlingen van ‘t Schrijverke zijn trots.