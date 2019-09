Kliko uitgebrand in Oss

BECO bespreekt ook keerzijde van duurzame energie

16 september NISTELRODE - Duurzame energie is prima, maar zijn daarvoor echt grote windmolens en zonnevelden op bedrijventerrein Heesch West nodig? Over dit vraagstuk gaat dinsdagavond een themabijeenkomst in Nistelrode, in zaal De Nistel vanaf 20.30 uur.