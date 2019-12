Klinkt goed, die ronkende taal van de Raadhuislaan

Ik had vroeger verkering in Lith en heb heel wat kilometers gemaakt daar op die Kennedybaan. Het is een bar stuk, zelfs voor jonge verliefde pubers. Saai, recht en winderig. Ze zouden er niet alleen een breder fietspad van moeten maken, maar ook een automatisch fietspad. Zoals die rolbanden op Schiphol. Aan de andere kant, een beetje tegenwind kan ook geen kwaad. In het leven heb je nou eenmaal niet altijd wind mee. Laten we het zoeven maar aan kwieke senioren op elektrische fietsen overlaten. Die zouden zich bovendien te pletter racen, als ze op hun onverantwoord snelle e-bikes ook nog eens over een rollende weg zouden moeten.