Klokkentorentje op voormalig klooster Soeterbeeck wordt opnieuw aangekleed

Voor het Ravensteinse leidekkers- en loodgietersbedrijf Bogaerts is de klus een mooie thuiswedstrijd. ,,We bekleden het torentje van boven tot onder met nieuwe leien en lood”, verklaart Ferdy Bogaerts. ,,Hij kan er straks weer jaren tegen.”

Bouwbedrijf Van Dinther uit Schaijk is ook bij dit bescheiden restauratieproject weer hoofdaannemer. Voor werkvoorbereider Joost van Haren een aangenaam weerzien met het gebouw waar hij in zijn jonge jaren menig klusje opknapte. ,,Toen nog in opdracht van de zusters. Het blijft voor mij altijd een bijzondere plek.”

De laatste zusters Augustinessen vertrokken in 1997 uit het klooster in Deursen. In 2017 deed voormalig tuinknecht Bob Holt zijn verhaal over het leven als tuinknecht in het klooster.