Klooster Ravenstein krijgt eindelijk weer bewoners; Mooiland bouwt 18 appartementen

video Antoine achterhaal­de zelf schuil­plaats van man die dochter zwaarge­wond achterliet na aanrijding

18 december OSS - De familie van de vrouw die in de nieuwjaarsnacht van 2018 zwaargewond raakte nadat ze werd aangereden op de Berghemseweg in Oss is blij dat de straf van de verdachte in hoger beroep is verdubbeld. Nu claimt de vader van het slachtoffer de schuilplaats van de verdachte zelf te hebben gevonden terwijl die nog op de vlucht was.