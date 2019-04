Kloosterwandeltocht Megen: nu ook struinen én voetmassage na afloop mogelijk

Nieuw onderdeel van de Kloosterwandeltocht is een struintocht van 10 of 15 kilometer. Deze tochten gaan gedeeltelijk over onverhard terrein en zijn uitgezet in het gebied de Maasakkers. Je begeeft je dus echt in de natuur. Na hoog water of regen zijn laarzen aan te raden, want dan is de ondergrond drassig. Ook is er een speciale tocht voor kinderen tot 12 jaar.