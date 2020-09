Knollenrijk cancelt carnaval nog niet: ‘Nog veel te vroeg voor besluit’

,,We vinden het nog veel te vroeg om nu voor alle activiteiten een definitief besluit te nemen. We bekijken per evenement, in overleg met de betreffende commissie, of het verstandig is om het door te laten gaan. We zoeken hierbij niet de grenzen op, maar wel de mogelijkheden. Waar nodig stemmen we de opzet van het evenement af op de actuele richtlijnen, om de veiligheid en gezondheid van vrijwilligers en bezoekers te borgen,” schrijft de president van het Berghemse carnaval, Dimitri van Gaal. Op andere plekken, zoals in Haren, is carnaval wel al helemaal afgeblazen.

Twee jaar prins

Wel is besloten geen nieuwe prins te benoemen, omdat de kans groot is dat die niet het carnaval krijgt wat hij verdient. Prins Dave I en adjudant Geert-Jan blijven dus een jaar langer de scepter zwaaien. Het eerste carnavalsevenement, de rommelmarkt in oktober, is overigens wél afgelast. Maar over wat daarna volgt moeten nog besluiten worden genomen. ,,Daarbij wegen we uiteraard de kosten en inspanningen af tegen de baten en het beoogde plezier. Als die niet meer in balans zijn, of als de maatregelen plotseling veranderen, kan het zijn dat we geplande evenementen alsnog moeten afgelasten. Vooralsnog laten we ons leiden door het nieuwe thema en gaan we uit van een carnaval waar nog steeds muziek in zit,” aldus Van Gaal.