Koffieconflict: prijsverdubbeling in De Pas maakt KBO Heesch woedend

Kritisch rapport rekenkamer­com­mis­sie over De Nieuwe Instelling: álle partijen hebben steken laten vallen

HEESCH - Er is maar beperkt professioneel te werk gegaan, oordeelt de rekenkamercommissie in Bernheze in een kritisch rapport over de gang van zaken rond De Nieuwe Instelling (DNI). Dat geldt voor het toenmalige bestuur van DNI, maar óók voor het Bernhezer college van burgemeester en wethouders, dat er flink van langs krijgt in het rapport.

12 oktober