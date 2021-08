Kok Martin kreeg in zijn Spanje weinig geld voor zwaar werk, maar nu in Nederland is dat wel anders

De arbeidsmigrantOSS - De allereerste arbeidsmigranten in Oss, gastarbeiders heetten ze toen nog, waren Spanjaarden. Philips liet in 1963 dertig Spaanse arbeiders per trein overkomen. Martin Lopez Pérez trad 58 jaar later in hun voetsporen. Niet met de trein, maar wél naar Oss, om te werken.