‘Kok’ van drugslab Berghem hoort 40 maanden cel eisen

Het drugslab in Berghem werd in mei 2018 ontdekt door de brandweer. De eigenaar van de loods aan de Koolzaadweg had zelf alarm geslagen en meteen gemeld dat het om een drugslab ging. Gelukkig maar, want de ruimte had zich binnen korte tijd gevuld met giftige kwikdampen. ,,Levensgevaarlijk", benadrukte officier van justitie Erna Vrijhoeven nog maar eens. ,,De brand ontstond op een meter afstand van een vat met achthonderd liter aceton. Als het vuur daarop was overgeslagen, waren de gevolgen niet te overzien geweest. Berghem is echt aan een chemieramp ontsnapt.”