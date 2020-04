Koks van Hotel de Naaldhof in Oss verruilen pan en spatel even voor hamer en beitel

VDG lanceert eigen vragenspel om het gesprek op gang te brengen in Oss

14:14 OSS - Wat is je lievelingseten? Je levensmotto? En wat is je favoriete winkel in Oss? Lokale partij VDG heeft deze en nog ruim honderd andere vragen gebundeld in een eigen spel om het gesprek tijdens de lockdown op gang te houden. Voor De Gesprekken, luidt de naam.