Kom niet aan de vetkuif van Heesche rocker Mick Stender

HEESCH - Zijn eerste EP ‘Let’s rock ’n roll again’ komt pas later dit jaar uit, maar nu al verblijdt Heeschenaar Mick Stender liefhebbers van vetkuivenrock met het nummer ‘Don’t touch the hair’.

Betitel z’n uiterlijke handelsmerk gerust als coronakapsel, gecoiffeerd naar de betere rock ‘n roll-look en met boel dank aan klodders wax en verstevigende hairspray. Helemaal geinig derhalve dat Mick Stender, de muzikale alias van Mick van Haaren, komende week zijn allereerste single ‘Don’t touch the hair’ op tal van streamingsplatformen gooit.

Geïnspireerd door The King

,,Of m’n haardos heilig is? Nou, dat gaat wat ver. Of ik ijdel ben dan? Ik denk stiekem wel dat ik dat laatste niet kan ontkennen. In dit singletje dat van mijn debuut-EP ‘Let’s rock ’n roll again’ komt, zing ik dat mensen wel aan mijn blue suede shoes mogen zitten, maar niet aan mijn kuif. Inderdaad, een minieme verwijzing naar Elvis’ hit. Niet dat ik me met hem vergelijk, hoor. Ik ben wel door The King geïnspireerd, maar zou de veters van diens blue suede shoes niet eens mogen strikken.”

Rockacademie

Ook voor de 23-jarige Heeschenaar kon en mocht het voorbije jaar niet veel. Toch hoopt-ie in juni als hbo’er af te studeren aan de Tilburgse rockacademie waar hij niet aan het docentschap werkte, noch de ‘businesskant’ ambieerde. ,,Nee, ik wilde vanaf dag één eigenlijk alleen maar de kant op van het maken van eigen acts; inclusief het schrijven van eigen songs.”

Bij Muze Misse

,,Veel live lessen waren er natuurlijk niet. Slechts heel af en toe zag en sprak ik een docent één-op-één. Veel vervelender is dat ik niet, zoals in alle voorgaande niet-coronajaren, mijn liveshow als Mick Stender kan brengen in de Jupiler Zaal van Poppodium 013. Daartegenover staat dan weer wel dat ik opnieuw bij Muze Misse geprogrammeerd ben; op zondag. ‘s Zaterdags mag ik als host de acts aan elkaar praten.”

Eigen plaat

Zijn EP, zo bekent Mick, stond feitelijk ‘niet per se op zijn 2020-lijstje’. ,,Ik had heel andere plannen maar die konden door corona zó de koelkast in. Tijd over dus. Daarom ben ik een crowdfunding gestart om die langgekoesterde wens van een eigen plaat te vervullen. Zesduizend euro leverde dat op. Zo kon op zoek naar een studio die bij mij, bij mijn vijf muzikanten en bij mijn americana-sound past. Vetkuivenrock dus. In Zwolle, bij GieSound Studio was ik op het juiste adres. Heb net de eerste proefpersing binnen. Vinyl ja.”

Natuurlijk is de single autobiografisch, lacht de Heeschenaar en verwijst naar zijn coup. ,,Al maanden geen kapper gezien, joh. Ik lijk nu meer op dochter Lisa Marie dan op vader Elvis.”