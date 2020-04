Koningin Máxima videobelt met huisartsen in Oss: ‘Hopen dat steun voor de zorg blijft’

Mike, een couveuse­kind­je in Bernhoven in coronatijd

17:28 UDEN - Hoe is om een couveusekindje te hebben in coronatijd, in het ziekenhuis dat in het epicentrum van de coronacisis ligt? Rutgher van den Heuvel en Hedy van Veghel uit Berghem weten er alles van. Na 32 weken zwangerschap werd hun zoontje Mike op 5 maart geboren in ziekenhuis Bernhoven.