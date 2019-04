Koolmonoxidespoor leidt naar houtskoolgrill van restaurant in Oss: ‘Maar ernst situatie dringt niet door’

Michiel van de Ven weet inmiddels uit ervaring hoe het alarm van zijn koolmonoxidemelder klinkt. Voor de vierde keer in anderhalve week tijd begon het apparaat ‘s nachts te piepen. ,,De eerste keer was vorige week donderdag. Ik dacht dat de batterij leeg was en heb 'm slaapdronken uitgezet. De nacht erna heeft mijn vriendin hetzelfde gedaan, hoorde ik achteraf.” De derde keer dat het apparaat begon te piepen werd het alarm wel serieus genomen. ,,De meter van de brandweer begon direct na binnenkomst te piepen. We moesten meteen naar buiten.”