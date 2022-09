Koop gerepareerde auto loopt uit de hand in Oss: autohandelaar en medewerker mishandelen klant

Man (36) die ex-vrien­din meermaals verkracht­te in haar huis, moet 40 maanden de cel in

LITH - De 36-jarige Patrick S. uit Lith moet 40 maanden de cel in omdat hij zijn ex-vriendin meerdere keren verkrachtte in haar woning in Nuland. Hij krijgt ook 8 maanden voorwaardelijk en een contractverbod van vijf jaar, bepaalde de rechtbank donderdag.

