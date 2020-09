Koortsachtige temperatuur én coronavirus zorgen voor volle campings

,,We luieren,” daar zijn de twee echtparen het wel over eens. ,,'s Ochtends hebben zíj zon, dus dan drinken we bij hen koffie. En 's middags hebben wíj zon, en dan zitten we bij ónze caravan. Vandaag was het zó warm dat we in het midden zijn gaan zitten, in de schaduw.” Ody van Schaijk (74) en haar man Jacques (79) zijn al eens eerder op Vakantiepark Herperduin geweest. Ze komen uit Nijmegen, en gaan graag naar het buitenland. Maar dit jaar ging dat niet, vanwege de coronacrisis. ,,We zijn kwetsbaar, dus we wilden niet naar het buitenland, met al die oranje en risicogebieden. Eerder deze zomer hebben we in Baarn op de camping gestaan. En nu hier, een maand.”