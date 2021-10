Koos Landerd met de goedkoopste niet de verkeerde oplossing bij Schaijks viaduct

Buurgemeen­te Landerd blijkt verantwoor­de­lijk voor verwenste betonnen rand op viaduct bij Herperduin

SCHAIJK/HERPEN - Het viaduct over de A50 is van Rijkswaterstaat. Het ligt op grondgebied van de gemeente Oss. Maar het is buurgemeente Landerd die het initiatief nam om er een betonnen middenscheiding op aan te brengen. Doel: voorkomen dat fietsers gevaarlijk oversteken. Maar juist fietsers klagen nu steen en been over de onveilige situatie die is ontstaan.

