Koos R. terug in Nederland om celstraf uit te zitten

DEN BOSCH - Koos R. is terug in Nederland. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend. De Lithenaar zal hier een celstraf uitzitten van vier jaar voor een dubbele poging tot doodslag.

R. werd in juli 2017 door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld maar was daarna onvindbaar. Op 15 oktober maakte het Openbaar Ministerie bekend dat Koos R. de avond ervoor in Spanje was opgepakt. Hij liep tegen de lamp bij een politiecontrole in Málaga. De uitleveringsprocedure werd daarop ingezet, met als resultaat de terugkeer van R. in Nederland.

De politie en het Openbaar Ministerie hielden al langere tijd rekening met de mogelijkheid dat R., de vroegere rechterhand van drugsbaron Johan V. (alias De Hakkelaar), in het buitenland zat. Hij stond internationaal gesignaleerd.

Poging tot doodslag op twee agenten

R. is veroordeeld voor een poging tot doodslag op twee agenten, die hem op 28 oktober 2014 in Lith achtervolgden. Met zijn auto probeerde hij de agenten in hun auto van de weg te drukken. Bij de achtervolging reed hij tot ongeveer 150 kilometer per uur.

Nadat de auto van R. tot stilstand was gekomen in een sloot, mishandelde hij een van de agenten door met pepperspray in zijn ogen te spuiten. Zijn 61-jarige broer - Martin R. (niet te verwarren met Martien R.) - werd eerder al opgepakt in de zaak en zit nog vast.