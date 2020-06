Koperdieven vernielen deel vestingwerk Ravenstein

De gemeente Oss is eigenaar van het object. Een woordvoerder kan nog niet zeggen hoe groot de schade is die met de diefstal is aangericht. Om verdere beschadiging te voorkomen is het gat met pastic folie afgedekt. Omdat dit niet de eerste keer is dat het rondeel doelwit is van metaaldieven wordt nagedacht over een sterkere constructie.