Kort na de oorlog stonden er toch nog boeken van Hitler in de Osse bibliotheek

Een van de goede werken uit zijn Osse jaren was het stichten van een bibliotheek: de ‘Openbare Leeszaal op Katholieke grondslag’ Een eeuw geleden ging die open. We wandelen eens langs de rekken van de Osse bieb van weleer.

In de voor- en naoorlogse jaren stond Oss niet bepaald bekend als een intellectueel bolwerk, ook al werkten er bij het nog prille Organon (1923) enkele wetenschappers van niveau. Maar de collectie van de openbare bibliotheek mocht er wezen. In de leeszaal, ook wel de studiezaal, een vertrek van 4 bij 3,5 meter op de bovenverdieping van het Bondsgebouw op de Heuvel, stond de collectie naslagwerken en vakliteratuur. In de leeszaal, ook wel de romanbibliotheek (9 bij 3,5 meter), stonden de binnen- en buitenlandse romans en de jeugdlectuur.

Gedrukte catalogus van de bieb

Kort na de opening verhuisde de ‘boekerij voor Oss en omstreken’ in maart 1921 van het provisorische onderkomen in het Bondsgebouw naar villa Josina (nu TBL) aan de Molenstraat. Daar groeide de beide collecties voortvarend zoals kan worden afgeleid uit de wekelijkse aanwinstenlijsten in de krant. Maar het beste inzicht in hetgeen de Osse bibliotheek te bieden had, vormt de gedrukte catalogus van 1949.

Een boekwerkje van 204 bladzijden met duizenden titels, op onderwerp gerubriceerd en compleet met plaatsnummers. Zo’n honderd pagina’s bevatten vakliteratuur uit 24 terreinen van wetenschap. Het tweede gedeelte van de catalogus bevat de romans. Deze bibliotheekcollectie verhuisde in 1950 naar het gebouw van de tekenschool in de Monsterstraat.

Volledig scherm In de vakantiemaanden was de bibliotheek een aantal weken gesloten (1949). © John van Zuijlen

Bijdrage van paters Karmelieten

De studiezaal bevatte een indrukwekkende collectie wetenschappelijke naslagwerken en monografieën, die je op het eerste gezicht niet in Oss zou verwachten. Ongetwijfeld hebben de paters Karmelieten als grondvesters daaraan uit hun boekenbezit een bijdrage geleverd. In ieder geval kwamen geïnteresseerden in katholieke devotie, mystiek, heiligenlevens, kloosterorden en ‘katholieke actie’ behoorlijk aan hun trekken.

De farmacologen en chemici van Organon moesten het doen met een schrale oogst van veertig, nogal lichtvoetige boeken over scheikunde, medische wetenschap en geneesmiddelen met maar een stuk of zeven over microben, insuline en penicilline. Die hadden ze misschien thuis of op het werk ook wel in de kast staan.

Niet verboden om uit te lenen

De afdeling geschiedenis was veel beter gesorteerd. Opmerkelijk is dat in rubriek H5 twee werken van Adolf Hitler staan, waaronder een Nederlandse vertaling van Mein Kampf (‘Mijn Kamp’); niet verboden om uit te lenen. Men kon men zich beter voor zes gulden per half jaar abonneren op de tijdschriftenportefeuille die een indrukwekkend aantal van dertig binnen- en buitenlandse periodieken bevatte met natuurlijk de Libelle, de Margriet en de Katholieke Illustratie maar ook de Groene Amsterdammer, de Haagse Post en het Amerikaanse Life. Bij de bibliotheek van Oss ging een wereld voor je open.