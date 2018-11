KPN schroeft mysterieuze antenne uit kerktoren Heesch

De mysterieuze antenne zat aan de buitenzijde op het gaas in de galmgaten geschroefd. Mogelijk zijn de buizen ooit bevestigd vanaf de binnenzijde van de kerktoren. Dat denken de monteurs die het ijzerwerk maandagochtend met behulp van een grote hijskraan weggehaald hebben. Zij zagen op 25 meter hoogte gaten in het gaas en hebben die weer dicht gemaakt.

Volgens de monteurs was het een antenne voor radiosignalen. Over de herkomst is niets bekend. Ook niet bij de parochie in Heesch die eigenaar is van de kerk en de toren als zendmast aan KPN verhuurt.