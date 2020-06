KPN wakkert vrees voor glasvezeloorlog in Oss aan

Van Lassie tot Cola Cola: de halve supermarkt zit in een Osse jas

18 juni OSS - Trek een willekeurig keukenkastje open en de kans is groot dat je een verpakking uit Oss ziet. Van De Ruyter tot Heineken: het zit allemaal in een Oss’ jasje. Toch is de sector niet zo zichtbaar in de stad. Met een nieuw evenement moet dat maandag veranderen.