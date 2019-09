Kraanmachinist verdacht van fatale fouten bij dodelijk ongeluk HVCH

HEESCH - Heeft de betrokken kraanmachinist schuld aan het dodelijke bouwongeval in 2017 bij HVCH in Heesch? Om deze pijnlijke vraag draait het dinsdag bij de rechtbank in Den Bosch.

'Dood door schuld’. De omschrijving op de agenda van de rechtbank is even kort als hard. Een 30-jarige man uit Groesbeek moet zich dinsdag verantwoorden voor zijn aandeel in het drama op de parkeerplaats van voetbalclub HVCH, op dinsdag 15 augustus 2017.

Clubman Paul Verstegen, vader van twee jeugdleden en die dag aanwezig als bouwbegeleider, viel vanaf het dak van een net geplaatst noodlokaal met zijn hoofd op de klinkers. Hij overleefde de smak uiteindelijk niet en stierf een dag later in het ziekenhuis.

Hijskettingen

De man uit Groesbeek zat als machinist op de hijskraan die de units voor een tijdelijke kantine naar de juiste plek takelde. Paul Verstegen klom op zo'n unit om de hijskettingen los te maken, werd door een ketting geraakt en viel.

Wat de machinist precies verweten wordt, wil het open ministerie voorafgaand aan de zitting niet uiteen zetten. Helder is dat het gaat om het niet naleven van regels uit de ‘Arbowet’, voluit de Arbeidsomstandighedenwet. Zoals na elk dodelijk bedrijfsongeval heeft de Inspectie SZW ook na het drama in Heesch een onderzoek ingesteld. Volgens de Inspectie is er mogelijk sprake van een strafbaar feit waarvoor de machinist voor de rechter verschijnen moet.

Als schuldige aangewezen

De betrokken machinist ziet enorm tegen de rechtszaak op. Hij was destijds kapot van het ongeluk en wordt nu min of meer als schuldige aangewezen. Dit geeft zijn broer in weinig woorden aan. De verdachte zelf wil voorafgaand aan de zitting niet op de zaak ingaan. Om die reden zwijgt ook nog zijn advocaat Wilbert van Eijk.