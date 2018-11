Krant was onmisbaar in Grote Oorlog, voor het nieuws én de bonnen

Afgelopen weekend is op grote schaal stil gestaan bij het einde van de Eerste Wereldoorlog, honderd jaar geleden. Nederland was neutraal tijdens die Grote Oorlog, maar toch ging de herdenking van de wapenstilstand van 11 november 1918 niet ongemerkt aan ons land voorbij.



Wat niet aan de orde kwam, was dat het staakt-het-vuren al op 10 november getekend was en dat de Amerikanen op die elfde november in alle vroegte nog tot een hevig offensief overgingen. Zinloos en misdadig vanwege de drieduizend overbodige slachtoffers die dat kostte. In Oss wisten ze daar in 1918 niks van. Wel dat het eindelijk vrede was geworden.