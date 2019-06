Kritiek op ‘volbouwen’ centrum Berghem vindt gehoor in Oss

De commissie was even daarvoor toegesproken door Els van Rosmalen, die namens een aantal omwonenden van het Meester Gielenplein het woord voerde. ,,De parkeer- en verkeerssituatie is sinds de vestiging van Jumbo al vaak hopeloos. De straten rondom het plein zijn niet berekend op grote vrachtwagens en veel auto's. Als het Berghs Veld straks ook nog wordt volgebouwd, wordt het een complete chaos.”

Het centrumplan voor Berghem is uit balans geraakt, constateert Hilde de Wit namens de VVD. ,,De woningbouw achter de Berchplaets was de laatste van drie fases. Nu alleen de eerste fase is gerealiseerd en de tweede op zich laat wachten, klopt de verhouding tussen wonen, verkeer en leefruimte niet meer.” Die eerste fase was de bouw van een gemeenschapshuis (Berchplaets) met supermarkt (Jumbo) en appartementen. De tweede fase betrof de bouw van een nieuwe winkelwand op de plek van de huidige Albert Heijn en bloemenzaak Maike. Achter deze wand werd een groot parkeerterrein ingetekend. Terwijl deze fase (nog) niet is uitgevoerd wordt nu al wel gestart met de afsluitende derde fase, de bouw van 22 woningen achter de Berchplaets.

Albert Heijn

Van Orsouw meldt dat er inmiddels weer overleg is met de eigenaar van de Albert Heijn in Berghem over nieuwbouw. ,,Door de crisis zijn die plannen in het slop geraakt. Ik durf niet te zeggen of de gesprekken er toe zullen leiden dat ze alsnog worden uitgevoerd.” Hij benadrukte dat het de gemeenteraad zelf is geweest die het centrumplan in 2010 heeft goedgekeurd.

Dat kan allemaal wel zo zijn, reageerde Marc van den Heuvel (CDA), maar daarmee is het probleem niet opgelost. ,,We zien nu dat de plannen van toen niet langer aansluiten op de realiteit van nu. Kunnen we niet compacter bouwen, zodat er meer ruimte overblijft voor verkeer, parkeren en evenementen?”

