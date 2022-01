Kunstenaars K26 bieden eigentijdse kijk op kruiswegstaties

Auto schiet uit de bocht en eindigt achterste­vo­ren aan andere wegzijde in Lithoijen

LITHOIJEN - Een auto vloog donderdagmiddag uit de bocht in Lithoijen en eindigde achterstevoren in een hek aan de de andere kant van de weg. De automobiliste is nagekeken door ambulancemedewerkers maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

27 januari