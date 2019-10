Kunstenares Lisa Beckers noemt zichzelf ‘een grondkijker’, expositie in Schaijk

Update + Video Gloednieu­we cocaïnewas­se­rij aangetrof­fen in buitenge­bied Hees­wijk-Din­ther

8:36 HEESWIJK-DINTHER - Aan de Vullingsweg in Heeswijk-Dinther is woensdagmiddag een cocaïnewasserij aangetroffen. De wasserij stond op het punt om in bedrijf te gaan. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Dat meldt de politie.