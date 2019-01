Kunstgebit breekt na mishandeling in Oss

Politie rukt uit naar Danscen­trum Zwijsen in Oss: dief niet gepakt

7:06 OSS - De politie is in de nacht van zaterdag op zondag met ten minste vier auto's uitgerukt naar Danscentrum Zwijsen, gelegen aan de Euterpelaan in Oss. Een ongewapende persoon was daar 's nachts op zoek gegaan naar buit.