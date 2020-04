Kusters Precision Parts trekt van Danenhoef naar Vorstengrafdonk in Oss

Coronavi­rus zit nu ook strafzaak moord Peter Hovens uit Oss dwars

14:22 OSS - ,,De maat is vol.” Advocaat Ton van den Biezenbos vindt dat zijn cliënt na een jaar ‘onschuldig’ vast te hebben gezeten echt op vrije voeten moet worden gesteld. Zeker nu het onderzoek in de moord op Ossenaar Peter Hovens door de coronacrisis in het slop zit en een inhoudelijke behandeling van de zaak niet in zicht is. Hij kreeg van de rechtbank dinsdag nul op het rekest.