Kwinkslagen die Osse harten raken

Gele hesjes starten nu ook met demonstra­ties in Oss

17:08 OSS - In navolging van steden in Frankrijk, België en elders in Nederland wordt nu ook in Oss een demonstratie georganiseerd door de gele-hesjes-beweging. Zaterdag om 11.00 uur hoopt de organisatie op een grote opkomst bij elektronicawinkel BCC aan de Oostwal.