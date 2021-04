Laatste jaren behoorlijk wat fusies schoolbesturen: als het goed is, merken leerling en ouder er niks van

Oss trekt de portemon­nee voor klooster­tuin in Ravenstein, die voor iedereen toeganke­lijk wordt

6 april RAVENSTEIN - De tuin bij het voormalige klooster Nazareth in Ravenstein wordt grotendeels op kosten van de gemeente aangelegd en onderhouden. Dat compromis is met wooncorporatie Mooiland bereikt na jarenlange discussie over een financiële bijdrage van de gemeente aan de kostbare verbouwing tot wooncomplex met sociale huurwoningen.