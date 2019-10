Laatste keer Zwemvierdaagse Oss in herfstvakantie

,,We vinden de Zwemvierdaagse te waardevol om verloren te laten gaan", verklaart directeur Peter Jongsma van het Osse Golfbad. ,,Maar de herfstvakantie is voor ons sowieso al een drukke tijd met veel recreatieve zwemmers. We hebben ons verdiept in vergelijkbare evenementen in het land en ontdekt dat deze op veel plaatsen in de eerste week van de zomervakantie worden gehouden.”