Laatste restanten Em-Té vinden via Voedselbank weg naar Osse minima

Em-Té is niet meer. De supermarktketen van Sligro werd verkocht aan Jumbo en Coop. Zaterdag werd de laatste Em-Té-winkel in deze regio gesloten, om omgebouwd te worden tot de derde Jumbo van Oss. De plaatselijke Voedselbank mocht de winkel in de Schadewijk na sluiting leeghalen. Het leverde een bijzondere oogst aan met name voedsel- en drogisterijartikelen op. Woordvoerder Henk Snijders weet dat er een hoop inwoners blij mee zullen zijn. ,,Producten voor lichaamsverzorging en schoonmaak gaan vrijwel nooit over hun houdbaarheidsdatum. Die kunnen we dus zelden aan onze cliënten aanbieden.”

900 monden

De Voedselbank in Oss deelt momenteel wekelijks 224 voedselpakketten uit aan cliënten. Daarmee worden zo’n 900 monden gevoed. Ondanks de economische hoogtijdagen neemt het aantal mensen dat een beroep doet op de Voedselbank het laatste halfjaar toe, vertelt Snijders. ,,Dat komt enerzijds omdat onze criteria voor toelating iets zijn versoepeld en anderzijds omdat we de drempel hebben verlaagd door een ‘rekentool’ op onze site te plaatsen. Zo kunnen mensen zelf uitrekenen of ze in aanmerking komen voor een wekelijks voedselpakket.” Wie eenmaal is toegelaten verplicht zich tegelijk tot inzet om zijn of haar financiële problemen structureel op te lossen. ,,De meeste van onze cliënten stromen na een of twee jaar uit, omdat ze dan weer op eigen benen staan.”