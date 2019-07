Laatste slachtoffer Osse pyromaan: ‘Ik hoop dat dit snel wordt opgelost’

OSS - De Citroën C3 is net weg getakeld, een zwartgeblakerde plek pal voor het huis aan de Staringstraat is het enige tastbare bewijs van de laatste autobrand in Oss.

,,Ik ben nog wat verdoofd", zegt de bewoonster die binnen een halfjaar voor de tweede keer haar auto in vlammen zag opgaan. ,,Ik weet niet of ik moet janken of boos worden maar dit is heel naar", zegt ze. ,,Ik hoop dat die man snel wordt gepakt want die moet erg ziek zijn.”

Enorme hitte

Haar naam heeft ze liever niet in de krant, de ellende is al groot genoeg. In de nacht van vrijdag op zaterdag, rond 05.00 uur werden zij en haar man door buren wakker gemaakt die hard op de voordeur bonsden. ,,Mijn auto stond toen al flink in brand", zegt de Osse. ,,Het leek wel een eeuwigheid te duren voordat de brandweer kwam. Toen die er was stond mijn Citroën C3 helemaal in lichterlaaie. De hitte was echt ongelooflijk. Zelfs de nummerplaat van mijn man's auto die onder de carport stond, was vervormd.”

De hele ochtend heeft ze volk over de voer gehad. Brandweer, politie, forensisch onderzoekers en meelevende buren met een bloemetje en een kaartje. ,,Dit is de tweede keer binnen een halfjaar, dat maakt het helemaal absurd", zegt ze. ,,Ook toen was het een Citroën C3. De verzekering betaalde de dagwaarde. Deze auto had ik sinds februari.” Ook de politie wilde weten of er soms iemand is die het op haar gemunt heeft. ,,Maar daar kan ik me niks bij voorstellen", zegt ze. ,,Mijn buurvrouw zei nog: ‘Kan niet, jullie zijn zulke aardige mensen’”

Pyromaan

Net als de rest van de buurt denkt ze dat de onbekende Osse pyromaan achter de autobrand zit. ,,Het was gewoon een goede plek voor hem. Vlak bij het groen en via dat donkere straatje kon hij snel wegkomen. En dit was de enige auto die er vannacht stond”, zegt ze. Na de brand in november heeft ze de gemeente gevraagd om extra lampen te plaatsen. Tevergeefs. ,,Ik ga nu maar een nieuwe poging doen.”